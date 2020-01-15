تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة أندلسية

المقادير 10 x عدد فراولة (مقطعة نصفين)

6 x معلقة كبيرة خل بلسميك (للتتبيلة)

6 x ورقة خس (مقطع كبير)

6 x معلقة كبيرة زيت زيتون (للتتبيلة)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد تفاحة (أخضر مقطع مكعبات)

1 x حزمة جرجير (غير مقطع) الطريقة: تخلط الفواكة والخضروات معا مع مراعاة تقطيع التفاح قبل التقديم مباشرة حتى لا يسود لونه.

يخلط زيت الزيتون وخل البلسمك والملح ويوضع فوق السلطة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الأفوكادو مع الشمندر والجرجير تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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