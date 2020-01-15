تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالبروكلى والدجاج

المقادير

400 x جرام مكرونة (مقصوصة)

250 x جرام بروكلى

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x عدد صدور دجاج مخلية (مقطعة شرائح)

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x معلقة كبيرة زبدة

½ x كوب جبنة بارميزان

الطريقة:

في قدر نقوم بسلق المكرونة بالطريقة المعتادة ونحتفظ بكوب من ماء السلق.

تسلق زهرات البروكلي لمدة خمس دقائق ثم ترفع من الماء المغلي ونضعها في ماء به ثلج لتوقف عملية الطهي.

تتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل وتشوى في مقلاة شوي بها القليل من الزيت النباتي او مقلاة عادية غير قابلة للالتصاق لمدة 15 دقيقة مع التقليب كل دقيقة.

نرفع الدجاج وتقطع شرائح رقيقة.

في مقلاة نضع الزبدة ونقلب الثوم حتى تظهر رائحته ثم نضيف الكريمة مع نصف كوب من ماء المكرونة.

نضيف البروكلي وقطع الدجاج ونقلب لمدة خمس دقائق مع اضافة الملح والفلفل.

نضيف المكرونة ونقلب ويقدم الطبق ساخنا مع اضافة القليل من البارميجان عالوجه.

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