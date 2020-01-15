تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب بالباذنجان

القاهرة - لايف ستايل المقادير 6 x عدد باذنجان اسود كبير

3 x عدد فص ثوم

1 x كوب بقدونس طازج (مفروم)

1 x كيلو لحمة (فخدة)

1 x معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد بصلة (صغيرة)

1 x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة الطريقة: تفرم اللحمة، ثم نقوم بتفريغ الباذنجان من الداخل مع ترك قشرة سميكة ونقوم بنقعة في ماء وملح، ونقوم بخلط اللحمة بالبهارات والبصل.

نقوم بحشو الباذنجان باللحمة المفرومة ونغطيها بالنايلون الشفاف ويوضع في الثلاجة لمدة ساعتين.

نقوم بتقطيع الباذنجان المحشي لدوائر سميكة، ونقوم بشييها على الفحم على الجانبين، ثم يقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطر باللحمة المفرومة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخنى اللحم بالباذنجان

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