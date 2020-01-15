تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب في الفرن

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x عدد بصلة (مبشورة)

2 x كيلو لحمة مفرومة

1 x معلقة صغيرة كركم

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x كوب زيت ذرة

1 x معلقة صغيرة بهارات لحمة

1 x معلقة صغيرة ملح الطريقة: نقوم بخلط اللحمة المفرومة والملح والفلفل والبهارات والكركم ونترك الخليط لمدة نصف ساعة. نحضر صينية بايركس وتدهن بالزيت ونقوم بفرد الخليط ونسطحها بالملعقة ونضع باقي الزيت و نحضر سكين ونقوم بتقطيع العجين بالسكينة على شكل طولى حيث يكون العرض عرض اصبعين. Advertisements ندخل الصينية الفرن لمدة 15 دقائق ونخرج الصينية من الفرن ونعيد بالسكينة على أماكن التقطيع وندخلها الفرن مرة أخرى حتى تنضج، ثم يقدم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطر باللحمة المفرومة طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات

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