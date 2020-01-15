القاهرة - لايف ستايل المقادير 6 x عدد طماطم (مبشورة)

4 x معلقة كبيرة كزبرة خضراء (مفرومة)

1 x كيلو لوبيا (خضراء)

1 x عدد رأس ثوم (مقشر ومفروم)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة دبس الرمان

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كوب زيت زيتون

½ x كوب ماء الطريقة: نحمي الزيت ونضيف البصل حتى يذبل.

نضيف اللوبيا ونقلبها حتى تتلون قليلا.

نضيف الثوم ودبس الرمان ثم نضيف نصف كوب ماء ونتركها تغلي غلوة.

نضيف الطماطم ونتركها حتى تنطبخ جيدا ثم نضيف الملح والفلفل.

نضيف الكزبرة ونتركها تغلي غلوة واحدة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا باللحمة طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.