تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبيزة بالزيت

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 x كيلو خبيزة

1 x عدد رأس ثوم (مقشر ومفروم)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x كوب ماء

½ x كوب زيت زيتون الطريقة: تشكل الخبيزة على شكل ضمم ويتم التخلص من الساق ثم تغسل الأوراق جيدا وبعد ذلك تفرم فرمة خشنة وتوضع جانبا.

نفرم نصف رأس البصل فرمة ناعمة والنصف الآخر نقطعه شرائح.

نقشر الثوم ونقطعة دوائر رفيعة.

نضع الزيت في القدر ثم نضيف البصل الناعم حتى يذبل وبعدها نضيف الثوم ونتركه حتى يتلون قليلا ثم نضيف الخبيزة والماء ونضيف الفلفل والملح ونتركه على نار هادئة حتى ينضج (حوالي 20 دقيقة).

يتم تحمير شرائح البصل المتبقية وتوضع فوق الخبيزة بعد سكبها بطبق التقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حمص بالقرع والثوم طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم

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