تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قرص بالزبادى

المقادير 3 x كوب دقيق

1 x كوب زبادي

1 x معلقة كبيرة سكر

1 x رشة ملح

1 x معلقة كبيرة خميرة

½ x كوب ماء (دافئ للعجن. أو حسب الحاجة) الطريقة: بنخلط مكونات العجين معا ونضيف ماء حسب الحاجه حتي تصبح عجينه متماسكه.

نتركها تتخمر حوالي ساعه ثم نفردها جيدا ونقطعها علي شكل دوائر متوسطه ونتركها ترتاح حوالي 10دقائق.

نضع زيت مع قليل من السمن علي النار ثم نضيف القرص حتي تاخذ لون من الجانبين.

تصفي علي مناديل ورقيه وتقدم سواء مع عسل او جبنه او حتي ساده. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج بالفلفل الملون و الزبادي تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مكرونة بشاميل بالكبدة

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