تعرف علي أهم وأبرز فوائد الجوز

معظمنا يمتلك نوعاً مفضلاً من المكسرات يتناوله بشكل دائم سواء أثناء جلسات السمر أو في ليالي الدراسة أو أوقات التسلية والترفيه ومشاهدة السينما والتلفاز.ولكن ما لا تعرفه أن هذه المكسرات ليست مجرد أطعمة لذيذة تستمتع بمذاقها الحلو أو المالح، وإنما هي أشبه بحبوب دواء طبيعية بما تمتلكه من فوائد كبيرة لجسمك وصحته.

ولذلك اخترنا لكم (الجوز)، هذه الثمرة ذات القشرة القاسية بنية اللون، حيث يشبه لبها البني شكل الدماغ، لكن هل فكرت بأن هذا الشكل المشابه لمخ الإنسان قد يكون إشارة من هذه الأشجار لتقول لك بأنها مفيدة لدماغك وذاكرتك.

إذا أردت معرفة الإجابة عن ذلك والتعرف أكثر على هذا النوع من المكسرات والقيم الغذائية التي تحملها قشرته الصلبة، ودوره في تحفيز عمل الدماغ، تابع قراءة الفقرات التالية.

القيم الغذائية في ثمرة الجوز (Walnuts)

تحتوي حبة الجوز الواحدة على دهون تصل نسبتها إلى حوالي (65٪) في بعض الانواع، إضافة إلى كميات صغيرة من البروتينات (حوالي 15٪ فقط)، إلا أن نسبة الكربوهيدرات فيها تعتبر منخفضة.

ومعظمها تتكون من الألياف، ومعظم السعرات الحرارية (Calories) في الجوز تأتي من الدهون وهذا ما يجعله ضمن المواد الغنية بالطاقة.

وعلى الرغم من غنى الجوز بالدهون والسعرات الحرارية تشير الدراسات إلى أن استبدال بعض الأطعمة في الحمية الغذائية بالجوز لا يزيد من خطر السمنة.

1. الجوز غني بالأحماض الأمينية المفيدة

كما أن الجوز أكثر ثراء أيضاً من معظم المكسرات الأخرى غير المشبعة من الدهون، كما يعتبر واحد من أكثر المكسرات وفرة بالأحماض الدهنية (أوميجا- 6) خاصة حمض اللينوليك (linoleic acid).

2. الجوز غني بالأوميغا 3

ويحتوي على كمية عالية نسبياً من الأحماض الدهنية غير المشبعة (الأوميغا-3) خاصة حمض الفالينوليك (ALA)، حيث تشكل نسبة (8-14٪) من إجمالي محتوى هذه الدهون في الواقع.

كما أن الجوز والبندق هي المكسرات الوحيدة التي تحتوي على كميات كبيرة من حمض الفالينوليك (ALA)، الذي يعتبر مفيداً بشكل خاص لصحة القلب، كما أنه يساعد على تقليل الالتهاب وتحسين تكوين الدهون في الدم.

كما يعتبر حمض الفالينوليك (ALA) مقدمة لسلسلة طويلة من أحماض الأوميغا-3 مثل أحماض: (EPA) و (DHA) التي تم تأكيد صلتها بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى.

. الجوز مصدر مهم للفيتامينات والمعادن

يحتوي الجوز على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة مثل:

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النحاس (Copper): المفيد لصحة القلب. كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة العظام والأعصاب ويدعم وظيفة الجهاز المناعي.

حمض الفوليك (Folic acid): المعروف أيضاً باسم حمض الفوليك أو فيتامين (B9)، فحمض الفوليك لديه العديد من الوظائف البيولوجية الهامة؛ وقد يسبب نقص حمض الفوليك خلال فترة الحمل تشوهات خلقية للجنين.

الفوسفور (Phosphorus): هل تعلم عزيزي القارئ أن أجسامنا تتكون من حوالي (1٪) من الفوسفور ومعادن أخرى، حيث يتركز الفوسفور أساساً في العظام، وله العديد من الوظائف في الجسم.

فيتامين (B6): هذا الفيتامين قد يعزز عمل جهاز المناعة، ويدعم صحة الأعصاب، حيث قد يؤدي نقصانه إلى حدوث فقر الدم، ومعادن أخرى كالمنغنيز والفيتامين (E).

4. الجوز غني بمجموعة من المركبات المفيدة الأخرى

إضافة إلى مجموعة من المركبات النباتية الأخرى، حيث يحتوي الجوز على خليط معقد من المركبات النباتية النشطة بيولوجياً، فهو غني بشكل استثنائي بالمواد المضادة للأكسدة، والتي تتركز في طبقة الجلد الرقيقة للب الجوز.

في الواقع، فإن الجوز يقع في المرتبة الثانية بين (1113) من الأطعمة والمواد الغذائية الأكثر شيوعاً في أمريكا، والتي تحوي في تركيبها مضادات للأكسدة. ومن بعض

المركبات النباتية البارزة الموجودة في الجوز ما يلي:

حمض إيلاغيك (Ellagic acid): تم العثور على هذا النوع من مضادات الأكسدة بكميات عالية في الجوز، مع غيرها من المركبات ذات الصلة، حيث يمكنها أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و تساعد على مقاومة تشكيل السرطان.

الكاتشين (Catechin): هو أحد مضادات الأكسدة الفلافونويدية (Flavonoid) التي قد يكون لها فوائد صحية مختلفة، ويمكن أيضاً أن تعزز صحة القلب.

الميلاتونين (Melatonin): هذا المركب هرمون عصبي يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم. وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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