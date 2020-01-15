تعرف علي أهم وأبرز فوائد الكستناء

الكستناء هي فاكهة شتوية لها قيمة غذائية عالية وتحتوي على العديد من الفوائد التي تكسب الجسم صحة سليمة وبنية قوية، كما أن لها استخدامات علاجية عديدة.

فوائد الكستناء الصحية والغذائية واستخداماتها العلاجية:

- يساعد تناول الكستناء في إعادة بناء أنسجة الجسم، ويقاوم الهزال.

- تعالج الكستناء حالات تقيح الأسنان وأمراض اللثة.

- تفيد الكستناء في علاج حالات السعال الشديد والتشنج وحالات التهاب الجهاز التنفسي.

- تفيد الكستناء في الحفاظ على سلامة الأوعية والشعيرات الدموية.

- أوراق الكستناء تفيد في علاج حالات الحمى.

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- تعالج الروماتيزم والأوجاع الناجمة عن الأعصاب.

أهمية الكستناء وقيمتها الغذائية:

تحتوي كل مئة غرام من الكستناء على فيتامين باء، ثيامين، نياسين، كالسيوم، حديد، وفسفور. وتحتوي حوالي 4.1 غرام دهون، ومن البروتين 2.9 غرام، و377 سعرة حرارية.

كما تحتوي 52% ماء، و40% نشاء وغيرها من المواد المفيدة.

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