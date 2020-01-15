سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15 يناير 2020

واصل سعر الدولار في مصر تراجعه مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، مع بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة بمصر ،وفق متعاملين .

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) نحو 5 قروش ليبلغ للشراء 15.85 جنيه مقابل 15.98 جنيه للبيع وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وأشار البنك المركزي المصري، مساء الإثنين الماضي، إلى زيادة ملحوظة في موارد البنوك من النقد الأجنبي، ولا سيما استثمارات صناديق النقد في الأسواق المالية المصرية.

وقال البنك المركزي إن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي للبنوك سجل نحو 1.7 مليار دولار منذ الأربعاء الماضي.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.86 جنيه للشراء مقابل 15.96 جنيه للبيع،

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أقل سعر للدولار في مصر

وعرض البنك التجاري الدولي أقل سعر للدولار في مصر عند 15.83 للشراء و15.93 للبيع وهو السعر ذاته في المصرف المتحد وكريدي أجريكول.

وسجل سعر الدولار لدى بنوك عودة والمصري الخليجي والعربي الأفريقي الدولي 15.84 جنيه للشراء مقابل 15.94 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.63 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.62 جنيه للشراء و20.78 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.21 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.31 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 51.98 جنيه للشراء مقابل 52.57 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.