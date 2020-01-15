تعرف علي أهم نصائح للتخلص من نزلات البرد في الشتاء

خلال تقلبات الطقس الشديدة التي تشهدها البلاد، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، وهناك العديد من النصائح الهامة التي يجب القيام بها للتخلص والشفاء من نزلات البرد بشكل سريع، وذلك وفقا لموقع "health".من أبرز أعراض الإصابة بنزلات البرد الشديدة، هي التعرض لالتهاب الحلق، والعطش الشديد والسعال، والرشح الشديد، وألم في الحلق، ولذا هناك بعض النصائح التي قدمها التقرير، والتي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء على هذا الأمر بشكل سريع.

أوضح التقرير أن المكوث في المنزل والراحة تعد من أهم وأبرز النصائح التي أوضحها التقرير، فالقيام ببعض الأنشطة قد يكون من الأمور التي تزيد من فرص يعرضك للعديد من المشاكل الصحية، ولذا عليك الراحة في المنزل، وتجنب الحركة من الفراش، فالحصول علي نوم كافي يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من التعرض لضعفها هذا يجعلك أقل عرضة وقدرة علي محاربة الفيروس، ولذا عليك النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات يوميا، للتخلص والقضاء علي هذه العدوى.

وقدم التقرير نصيحة أخرى، وهي الإكثار من تناول وشرب السوائل المهدئة للشعب الهوائية، والتي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، ومنها الينسون، النعناع والبردقوش، فهذه المشروبات تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي.

كما أشار التقرير، أنه من الضروري علي الشخص المصاب تناول ملعقة من العسل يوميا في الصباح، لأن هذا الأمر يتسبب في تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، ويقلل التعرض والإصابة بأي مشاكل في الصحة العامة، ويقضي علي الفيروس لأنه غني بمضادات الالتهابات، ولذا عليك تناوله يوميا لتقوية الجهاز المناعي.

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من أبرز وأهم النصائح التي قدمها التقرير، هي تناول الفوائد الغنية بفيتامين سي، وأيضا تناول الخضروات، لأن هذه الأطعمة تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير.

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