شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذر من احتمال انتشار فيروس بين البشر فى أراضيها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولون صينيون اليوم الأربعاء إن احتمال انتشار فيروس جديد في وسط الصين بين البشر لا يمكن استبعاده، على الرغم من أن خطر انتقال العدوى في الوقت الحالي يبدو منخفضًا، حيث تلقى واحد وأربعون شخصًا في مدينة ووهان تشخيصًا أوليًا لفيروس كورونا الجديد ، وهي عائلة من الفيروسات يمكن أن تسبب كلًا من نزلات البرد الشائعة والأمراض الأكثر خطورة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، توفي رجل يبلغ من العمر 61 عامًا يعاني من ظروف مرضية شديدة بسبب فيروس كورونا يوم السبت.

وقالت اللجنة إن الزوج ، الذي مرض أولاً، كان يعمل في سوق هونان للمأكولات البحرية بالجملة، وفي هذه الأثناء ، قالت الزوجة إنها لم تتعرض للسوق.

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وقال مسئول الصحة في هونغ كونغ تشوانغ شوك-كوان في مؤتمر صحفي إنه من المحتمل أن الزوج أحضر طعامًا إلى المنزل من السوق أصاب زوجته بعد ذلك، ولكن لأن الزوجة لم تظهر عليها الأعراض إلا بعد أيام من زوجها ، فمن المحتمل أيضًا أن تصاب بها.

وتابع "تشوانغ" إن خطر انتقال العدوى من إنسان إلى آخر لا يزال منخفضًا، حيث إن المئات من الأشخاص، بمن فيهم المهنيون الطبيون، كانوا على اتصال وثيق مع الأفراد المصابين ولم يصابوا.

ورددت تأكيد سلطات ووهان بأنه لا يوجد دليل قاطع على انتقال العدوى من إنسان لآخر.