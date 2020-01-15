شكرا لقرائتكم خبر عن «يقوي المناعة ويحارب السرطان».. 6 فوائد لعصير «الجزر بالزنجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلعب الخضراوات والفواكه الطازجة دورًا أساسيًا في التغذية السليمة للجسم، ويحذر العديد من أطباء التغذية من أن نظام غذائي يخلو من هذه العناصر لا يعد مثاليًا على الإطلاق، لما توفره من فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم.

الجزر والزنجبيل كلاهما معروف بفوائده الصحية، وإذا مزجت الاثنين في عصير فسوف تحصل على مشروب سحري له العديد من الفوائد، وتعطي 4 ثمرات من الجزر وقطعة من الزنجبيل 200 سعر حراري، ورصد موقع «boldsky» فوائد مشروب الجزر بالزنجبيل، وهي:

تعزيز جهاز المناعة

يعتبر الجزر من الثمرات المفيدة لخلايا الدم، في حين أن الزنجبيل من مضادات الأكسدة القوية، ويعتبر مضادًا للالتهاب ويساعد الجسم على التخلص من السموم، وعندما تمزج الثمرتين معًا تصبح لها خصائص لمضادة للميكروبات والبكتيريا الضارة والفيروسات المسببة للعدوى، وبالتالي تعزز من دور جهازك المناعي.

يحارب السرطان

يتمتع عصير الزنجبيل الطازج بقدرته على الحماية من أنواع مختلفة من السرطان من خلال مساعدته على وقف انتشار الخلايا السرطانية، وتشير دراسات إلى أن الجزر يقاوم سرطان المبيض والقولون والرئة والثدي وأنواع أخرى من السرطان.

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تنظيم معدل السكر في الدم

يخفض الزنجبيل مستوى السكر في الدم ويحسن كفاءة الأنسولين ويقلل من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، والجزر مفيد أيضًا لمرضى السكري؛ فهي عبارة عن خضروات منخفضة السكر.

تعزيز صحة القلب

يعزز الجزر والزنجبيل من صحة القلب والأوعية الدموية من خلال عملهما كمضادات أكسدة، إضافة إلى قدرة الجزر على الوقاية من خطر الإصابة من نوبات قلبية بفضل مادة الكاروتين التي يحتوي عليها، أما الزجبيل فيقلل مستوى الكوليسترول وينظم ضغط الدم.

تخفيف آلام العضلات

أشارت الدراسات إلى أن مستخلصات الزنجبيل تعد علاجًا مثبتًا لآلام العضلات، وعندما يتم دمجها مع مضادات التهاب المفاصل وفيتامين «أ» الذي يتوفر في الجزر، يصبح علاج منزلي فعال في علاج آلام العضلات.

تحسين صحة الجلد

الزنجبيل والجزر هما مزيج ممتاز للبشرة صحية، يحتوي الجزر على بيتا كاروتين، مما يحسن صحة الجلد، ويحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعمل على تحسين نسيج البشرة، المواد المضادة للاكسدة أيضا إصلاح تلف الجلد.