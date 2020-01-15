تعرفي علي ماسك الشوكولاته لترطيب البشرة

تؤكد خبيرة التجميل إيفا مقدسي ستيفان أنّ هناك فوائد كثيرة للشوكولاته، فهي غنية بالمواد المضادة للأكسدة، كما تحتوي على خصائص محاربة للشيخوخة، مشيرة الى أنّ الشوكولاته خير مرطب للبشرة مما يضفي عليها مزيداً من النضارة والحيوية والشباب، فضلاً عن دورها في تجدد الخلايا وشد مسام البشرة.

ودعت إيفا ستيفان، المرأة الى استخدام "ماسك" خاص بترطيب البشرة يرتكز على الشوكولاته. فيما يلي طريقة تحضير الماسك.

المكونات

ملعقة كبيرة من الشوفان

ملعقة كبيرة من الحليب الفاتر

ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو

½ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

يتم مزج الشوفان مع الحليب في وعاء، ويُحرَّك لمدة دقيقتين إلى أن يذوب الشوفان قليلا. من ثم تضاف بودرة الكاكاو وزيت الزيتون، ويتم تحريك المزيج جيداً، ويُترك على البشرة لمدة تتراوح من 20-25 دقيقة ويُغسل بالماء الفاتر.

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