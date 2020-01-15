علاج ظهور حبّ الشّباب على فروة الرأس

تُعدّ فروة الرأس انعكاسًا حقيقيًا لصحّة شعركِ، وهي المتنفّس الطبيعيّ للرأس نظرًا لطبيعتها الخاصّة، لذلك تؤثّر منتجات العناية بالشّعر عليها بشكل أو بآخر، ما يتسبّب في حدوث مشاكل صحيّة تطرأ عليها بشكل مزعج.
ومن هذه المشاكل الصحيّة انتشار حبوب فروة الرّأس في شكل رؤوس حمراء وملتهبة، تظهر في الرّأس بشكل عشوائيّ، وعند جذور الشّعر، كما تتسبّب في الشّعور بالحكّة والألم، وتحديدًا عند تمشيط الشّعر.
ورغم أنّ حبوب فروة الرّأس قد تُزعجك بشكل كبير، غير أنّ اتّباع الخطوات الصحيّة يمكنها منع إصابتكِ بها، والوقاية منها.
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