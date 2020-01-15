تعرف علي أهم أسباب الإصابة بالدمامل

هل يظهر في جسمك الدمامل؟..إذا كنت من الأشخاص الأكثر عرضة لهذه المشكلة فعليك التعرف على الأسباب وطرق العلاج اللازمة والتي تساهم بشكل كبير في التعرف على حقيقة الإصابة بالدمامل، وذلك وفقا لموقع "healthline".

عند التعرض للإصابة بالدمامل يشعر الشخص المصاب بألم شديد في المكان الذي ظهرت به الدمامل، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تعرض الشخص بالتوتر والقلق والألم مكان ظهور الدمل، وأيضا يعرض الشخص المصاب بعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي وذلك نتيجة لوجود التهاب في الجسم.

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة وظهور الدمامل في الجسم، ومن أبرزها عدم الاهتمام بنظافة الجسم بشكل جيد، فعند تجفيف الجسم جيدا بعد الاستحمام، واستخدام وارتداء ملابس الآخرين المصابين بالدمامل يتسبب في التعرض للإصابة، كما أن زيادة نسبة العرق في الجسم تعد من أبرز الأسباب.

وأشار التقرير أن تناول الأطعمة المليئة بالدهون وغير الصحية، تكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالدمامل، وظهورها، فالإكثار من تناول الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية والأطعمة المليئة بالدهون تعد من أبرز الأمور التي تزيد من الإصابة، ولذا عليك تناول السلطة والخضروات والفواكه، ولذا عليك الاهتمام بتناول هذه الأطعمة للحد من التعرض والإصابة بالدمامل.

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وأكد التقرير، أن بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، هم الأكثر عرضة ويتعرضون لزيادة فرص ظهور الدمامل في الجسم، لأن ضعف الجهاز المناعي من الأمور التي تساهم بشكل كبير في انتشار البكتيريا والفيروسات بالسجم، وتسهل عملية ظهور الدمامل بشكل كبير، وملحوظ

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