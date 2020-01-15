تعرف علي سبب كثرة النوم في فصل الشتاء

كشفت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الكثير من الناس يقضون وقتًا أطول فى النوم خلال الموسم البارد، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم (AASM) فإن 34% من الأمريكيين يقولون إنهم ينامون أكثر فى فصل الشتاء.وفى الصيف يتم تغيير هذه الأرقام حيث قال 36% إنهم ينامون أقل و9% قالوا إنهم ينامون أكثر من المعتاد، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews".

وقالت الدكتورة "كيلي كاردين"، رئيسة الأكاديمية، فى بيان صحفى، إن الأيام الأقصر خلال فصل الشتاء تخلق فرصة طبيعية رائعة لقضاء المزيد من الوقت في النوم.



وأضافت أن الحصول على نوم جيد لمدة كافية يمكن أن يحسن الصحة البدنية والعقلية، والأداء العام وتخفيف مخاطر السلامة.



وفيما يلى بعض النصائح للحصول على ليلة نوم جيدة بغض النظر عن الموسم:



- اضبط وقت نوم يسمح لك بالحصول على قسط كاف منه.

- تجنب الشاشات والإلكترونيات قبل النوم، حيث إن التعرض للضوء فى الليل يمكن أن يعطل دورة النوم.

- تجنب تناول الكافيين بعد الغداء بالقرب من وقت النوم – حيث يمكن أن يعطل النوم.

- استرخ قبل النوم، وخذ حمامًا دافئًا أو اشرب الشاى أو التأمل.

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- اجعل غرفة نومك مريحة، حيث يجب أن تكون مثل الكهف هادئة ومظلمة وباردة قليلا.



لكن إذا كنت تعانى من مشاكل فى النوم فاستشر طبيبك.



ويعانى البعض أثناء النوم من الانسدادى النومى وهو اضطرابا خطيرا يحدث أثناء النوم، يؤدى إلى انقطاع النفس بشكل متكرر، ويبدأ أثناء النوم، ويعتبر الشخير أحد أعراض هذا الاضطراب.



وقالت دراسة سابقة أجراها باحثون فى جامعة بنسلفانيا الأميركية، إنه عندما يخسرالناس الوزن، فإن وزن اللسان يقل أيضا.



ووجد الباحثون أنه مع كل واحد بالمئة من الوزن الذى يخسره اللسان، فإنه يواجه خطرا أقل بنسبة واحد بالمئة للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم.

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