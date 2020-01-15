خبراء يؤكدون أن الإجهاد مرتبط برائحة الفم الكريهة

فى حين أن سوء رائحة التنفس أمر شائع لدى الكثير إلا أن التنفس السيئ المستمر والملحوظ أمر محرج، فرائحة الفم الكريهة ليست جيدة لحياتك الشخصية ولا لحياتك الاجتماعية، وفى بعض الأحيان يمكنك التحكم فى رائحة الفم الكريهة عن طريق عدم تناول الأطعمة مثل البصل والثوم التى تترك وراءها هذه الرائحة الكريهة، لكن فى بعض الحالات ليس من السهل السيطرة على هذه الحالة الطبية.

هناك العديد من أسباب سوء التنفس، وفقا لتقرير موقع mirror، وقد يكون السبب الرئيسى هو الإجهاد.

كيف يسبب الإجهاد رائحة الفم الكريهة؟

هناك أسباب علمية تجعل التوتر يسبب مشاكل في التنفس، ففى المواقف العصيبة، يهدد الجسم وينشط الجهاز العصبى الودى للحماية، ويتم تشغيل وضع "القتال" للحفاظ على الطاقة لمحاربة التهديد، حيث يتم إيقاف تشغيل الكثير من الوظائف لتوفير الطاقة.

ويتم تقليل إنتاج اللعاب أيضًا من قِبل الجسم فى وضع "القتال"، مما يخفض مستوى اللعاب فى الفم، وعندما يتبخر اللعاب يجف فمك، ويطلق غازات عطرية ويعطى رائحة كريهة لتنفسك.

العوامل الأخرى التى تسبب رائحة الفم الكريهة

-بعض الأطعمة مثل البصل والثوم.

-تناول نظام غذائي عالي البروتين.

-التدخين.

-جفاف الفم.

-سوء نظافة الفم.

-عدوى بكتيرية.

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-بعض الأدوية.

العلاجات المنزلية لسوء التنفس

لا يمكنك التحكم في الآلية الطبيعية للجسم التي تسبب رائحة الفم الكريهة، لكن يمكنك بالتأكيد تقليل الرائحة من خلال تجربة هذه العلاجات المنزلية السهلة.

1. الغرغرة

الغرغرة بالماء المالح تقتل البكتيريا في الفم وتزيل جزيئات الطعام الدقيقة الموجودة في الفم، لهذا ببساطة إضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى الماء الفاتر والغرغرة مع هذا كل يوم بعد التنظيف.

2. مضغ أوراق الريحان والنعناع

مضغ أوراق الريحان كل يوم يزيل رائحة التنفس الكريهة، وبالمثل أوراق النعناع هي معطر فم ممتاز يمكن أن يساعدك على التخلص من رائحة الفم الكريهة في دقائق.

3. القرفة

القرفة من التوابل الأساسية يمكن العثور عليها بسهولة فى مطبخنا، وشرب شاى القرفة، قد يخفف من مشكلة رائحة الفم الكريهة إلى حد كبير.

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