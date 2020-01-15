تعرف علي أهم أسباب التهاب المثانة

يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للإصابة بالتهاب في المثانة شديد، وهذا الأمر يتسبب في التعرض لسهولة تسريب البول، أو للتعرض لمشاكل في الجهاز البولي، ويزداد خلال فصل الشتاء، ولذا عليك التعرف على حقيقة الأمر والأسباب المؤدية للإصابة بهذا المرض وفقا لموقع " avogel".

أوضح التقرير أن التعرض لبرودة الطقس يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة لالتهاب المثانة وزيادة فرص التبول، ولذا إذا كنت من هؤلاء الأشخاص فعليك الجلوس دائما في أماكن بها تدفئة عالية لتجنب والتقليل من فرص الإصابة بالتبول المتكرر.

وأشار التقرير، أنه من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب المثانة يرجع إلي التعرض لعدوي بكتيريا التي تنتقل نتيجة إلي عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية الخاصة بالأعضاء التناسلية، ولذا يجب الاستحمام والتخلص من البكتيريا.

ومن أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب المثانة خلال فصل الشتاء، يرجع إلى عدم إمداد الجسم بالسوائل التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، فعدم تناول الماء والخضراوات والفواكه، فهذا الأمر يتسب في زيادة فرص التعرض لاتهاب المثانة خلال فصل الشتاء.

وأوضحت العديد من الدراسات الطبية، أن الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية بكثرة، أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المثانة بشكل كبير، ولذا يجب التقليل من هذا الأمر عن طريق عدم تناول المضادات الحيوية بكثرة.

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ومن أهم النصائح للحفاظ علي صحة المثانة خلال فصل الشتاء، وتقليل فرص الإصابة بالتهاب المثانة، ومنها تناول والإكثار من الماء، فالجسم يحتاج إلي 3 لتر يوميا من الماء، كما عليك عدم حبس البول في الجسم لفترات طويلة، لأن هذا الأمر يزيد من مشاكل التعرض لالتهاب المثانة، وأيضا الاهتمام بنظافة الشخصية وخاصة الجهاز التناسلي، لأن هذا الأمر يساهم بشكل كبير في تقليل التعرض لالتهاب المثانة.

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