دراسة تؤكد أن السكر يغير كيمياء العقل مثل المخدرات

فكرة إدمان الطعام هي موضوع مثير للجدل للغاية بين العلماء، لذلك بحث باحثون من جامعة آرهوس في هذا الموضوع وما يحدث في أدمغة الخنازير عندما يشربون ماء السكر، واستنتجوا أن السكر يؤثر على مسارات المكافأة فى الدماغ بطرق مماثلة لتلك التي لوحظت عند تعاطي المخدرات التي تسبب الإدمان.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، وجد الباحثون بقيادة الدكتور "مايكل وينتردال"، أستاذ الطب السريري في جامعة آرهوس وأحد المؤلفين الرئيسيين

للدراسة أن أي شخص قام بالبحث عن قطعة من الشوكولاتة يعرف أن الرغبة في الحصول على طعام حلو يصعب السيطرة عليها.

ولكن هل السكر حقا إدمان؟

أوضح الدكتور "مايكل وينتردال"، أستاذ الطب قائلا: "ليس هناك شك في أن السكر له العديد من الآثار الفسيولوجية، وهناك العديد من الأسباب التي تجعله غير صحي، لكنني كنت في شك في الآثار التي يخلفها السكر على دماغنا وسلوكنا".

ويعتمد البحث على تجارب أجريت باستخدام سبعة خنازير تستقبل لترين من ماء السكر يوميًا على مدار 12 يومًا، ولرسم خريطة لعواقب تناول السكر ، قام الباحثون بتصوير أدمغة الخنازير في بداية التجربة ، وبعد اليوم الأول ، وبعد اليوم الثاني عشر من السكر.

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وبعد 12 يومًا فقط من تناول السكر، وجد الباحثون تغييرات كبيرة في نظام الدوبامين والأفيونيات في المخ، لافتين إلى أن الأفيون ، الذي هو ذلك الجزء من كيمياء الدماغ المرتبط بالرفاهية والسرور ، قد تم تنشيطه بالفعل أيضاً.

وأشار الباحثون إلى أنه إذا كان السكر يمكن أن يغير نظام المكافأة في الدماغ بعد اثني عشر يومًا فقط، كما رأينا في حالة الخنازير، يمكنك أن تتخيل كم السكر الذى تتناوله يومياً ويؤثر على المخ مثل المخدرات.

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