شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى العملية المناسبة لعلاج ارتجاع المرىء؟ .. الدكتور كريم صبرى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر السمنة أحد مسببات الإصابة بارتجاع المريء حيث يعاني كثيرون من مرضى السمنة المفرطة منه و يسير معظمهم على كورس علاجي مستمر للتخلص من هذه المشكلة.

هذا ما أكده الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، من خلال التقرير التالي.

وأشار إلى أن نسبة غير قليلة من مرضى السمنة مصابون بفتق في الحجاب الحاجز وهذا تم مالاحظته اثناء اجراء جراحات السمنة، ففي اليوم الواحد نلاحظ وجود اكثر من حالة يعانون من هذا الفتق اثناء اجراء عمليات التكميم او تحويل مسار.



ما هي علاقة جراحات السمنة بالإصابة بإرتجاع المريء؟

وأوضح الدكتور كريم صبري أنه يفضل اذا كان المريض يعاني من ارتجاع شديد في المرئ ان يقوم بعمل منظار للمعدة تشخيصي للتعرف على نسبة الاصابة بالارتجاع، او اذا كان هناك فتق في الحجاب الحاجز ام لا، او اذا كان هناك مشكلة في المعدة ما قبل اجراء عملية التكميم.

وأوضح إن التكميم يحتاج ان تكون المعدة سليمة ويجب ان تكون المعدة ليس بها ارتجاع بصورة او بأخرى، لان عملية التكميم لا تحسن الارتجاع ولكن ربما يزيد الإرتجاع ما بعد عملية التكميم تحديداً، لذا التكميم لا يتناسب تماما مع المصاب بارتجاع المريء.



أشياء هامة يجب التأكد منها قبل إجراء جراحات السمنة

اما جراحة السمنة المناسبة للمريض المصاب بإرتجاع المرئ فأكد الدكتور كريم صبري إن عملية تحويل مسار معدة الكلاسيكي ذات الوصلتين هي الأنسب، حيث يمنع العصارة تماما ويحولها على البنكرياس ويبعدها تماما عن المعدة.

وأشار إلي إن هناك نوع من الارتجاع يأتي نتيجة اجراء جراحات السمنة، فمن لديه اصلا ارتجاع واجرى عملية التكميم يزيد لديه الارتجاع، اما اذا كان غير مصاب بالارتجاع ونهاية المعدة ضيقة واجرى عملية التكميم يحدث له ارتجاع ما بعد العملية، حيث يؤدي الي وصول الحمض من المعدة الي المريء، وخلايا المريء تكون غير مؤهلة تماما لاستقبال الحمض الخاص بالمعدة.

وشدد على إن الالم الذي يشعر به المريض بعد اجراء عملية التكميم سواء كان هناك معدة ضيقة من نهايتها او انه يعاني من ارتجاع المريء من قبلها او كان لديه فتق في الحجاب الحاجز ولم يتم تصليحة اثناء العملية فإذا توقف الألم مرة واحدة فهذا ليس مؤشراً جيداً، لافتاً انه شيء في غاية الخطورة، وهو مؤشر سيء جدا فهذا يعني ان خلايا المريء من الممكن ان تكون قد تغيرت الي خلايا سرطانية، فالخلايا بمجرد انها لا تشكو فهذا يعني وجود تغير بها، وانك قد وصلت لمرحلة متغيرة من الخلايا.

وأشار الي ان هناك نوع من الارتجاع يسمى الارتجاع المراري، نسبة المصابون به من 5 : 10 %، وهو يعتبر من عيوب تحويل المعدة المصغر، ويمكن تفاديه اثناء اجراء الجراحة بأن تكون المعدة الجديدة طويلة بدرجة كافية حتى لا يحدث هذا النوع من الارتجاع.

وأوضح الدكتور كريم صبري إن الإصابة بالحموضة او الارتجاع لا يمكن تجاهله حيث يجب علينا علاجه، والا نظل نعاني منه لفترات طويلة .

يشار إلي إنه يوجد مركز متكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في محافظة الغربية بمدينة طنطا، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية حيث توجد به وحدة للعلاج الطبيعي، وقسم خاص للتجميل والجلدية.

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