فيروس كورونا الجديد.. سلالة لم يتم تشخيصها من قبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات الوطنية في الصين على فيروس كورونا الجديد عدم وجود أدلة حتى الآن على انتقال الفيروس من إنسان لآخر، مؤكدة أن الإصابة تنتقل من الحيوانات إلى البشر.

ولم تصل التحقيقات بعد إلى الكيفية التي تنتقل بها العدوى، خاصة أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يشكل دائماً مصدراً للقلق عندما تكون لدى المرضى أعراض تنفسية.

وفيروسات كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب أعراضاً تشبه نزلات البرد الشائعة، وتصل إلى الأعراض الأكثر حدة، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الجهاز التنفسي "الحادة الوخيمة".

ويوضح الإنفوجراف التالي آخر تطورات الفيروس وأعراضه وعدد الإصابات



