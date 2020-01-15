"عين العالم".. فريق طبي مصري يجوب أفريقيا لعلاج العيون

يقيم فريق "عين العالم" الطبي المصري مخيماً لجراحات العيون في السنغال، خلال الفترة المقبلة، في استئناف لقوافله الطبية بالقارة السمراء؛ للكشف عن أمراض العيون وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة.

وقال الدكتور محمد هندي، استشاري جراحات القرنية والمياه البيضاء والجراحات الانكسارية، في بيان، الأربعاء، إن فريق "عين العالم" يتكون من أطباء جراحة عيون وممرضين مدربين.

وأضاف أن الفريق يعمل على تقديم الدعم الفني للحكومات والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة العمى لتنفيذ مخيمات العيون في المناطق النائية، التي تعاني نقصاً في الخدمات الصحية.

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وتابع أن "الفريق أحدث نقلة نوعية في مجال مكافحة العمى بأفريقيا باستخدامه مستشفى متنقلاً يشمل كل التجهيزات الطبية الحديثة التي تمكنه من تقديم خدمة طبية في القوافل بمستوى يماثل تلك المقدمة في أكثر الدول تطوراً في طب وجراحة العيون".

وأشار إلى أن الفريق عمل في العديد من دول العالم؛ منها تشاد والنيجر وإثيوبيا وجيبوتي والصومال في أفريقيا، إضافة إلى اليمن وقيرغيزستان في آسيا.

ولفت إلى إجراء ما يزيد على 50 ألف عملية لجراحة العيون، وأن الفريق يعمل في مصر منذ عام 2009، وأجرى أكثر من 30 ألف عملية جراحية متنوعة بالعيون في محافظات مختلفة.



