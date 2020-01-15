طرق العناية بالبشرة أثناء فترة الدّورة الشّهريّة

تُعدّ التغيّرات الهرمونية، التي تحدث لجسم المرأة، أثناء الدّورة الشّهريّة، من أصعب الحالات التي تمرّ بها، عدا عن ظهور بعض الحبوب على الوجه، والتي قد تبدو مزعجة. كما تكثر الهالات السّوداء تحت العيون، ما يتطّلب منها، بحسب خبيرة التجميل جنيفر عسكر، العناية بنفسها وببشرتها.

كيفيّة العناية بالبشرة أثناء الدّورة الشّهريّة

جملة من التّوصيات، قدّمتها عسكر، لكلّ امرأة، خلال تلك الفترة، للعناية ببشرتها، من خلال اتّباع بعض التّوجيهات مثل:

- غسل البشرة كلّ صباح، بالماء الفاتر، مع القليل من ماء الورد، لنضارة البشرة وسدّ مساماتها.

- عدم إزالة الشَّعر الزّائد عن الجسم، وبالأخص الوجه، لأنّ البشرة في هذه الفترة تكون حساسة جدًا، وقد يظهر احمرار قويّ في الوجه.

- تنظيف البشرة من الزّيوت التي تزداد خلال الدّورة الشّهريّة، والتي تنتج عن قلّة إفراز هرمون الأستروجين، باستخدام تقشير البشرة بالملح لمرّة واحدة فقط، لإزالة الترسّبات، وإضفاء ملمس ناعم عليها، أو استخدام ماسك خاص مغذٍّ للبشرة، يتكوّن من:

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ملعقة كبيرة من العسل، مع ملعقة حليب، ونصف ملعقة من زيت الزيتون، ثمّ تُخلط تلك المكوّنات وتُترك، لمدّة ١٥ دقيقة، ثم يتمّ دهنها على البشرة لمدة تتراوح ٢٠ دقيقة، وبعدها يُغسل الوجه بماء فاتر، والتّذكير بتكرار تلك العمليّة مرتيْن، أثناء الدّورة الشّهريّة.

تتميّز هذ الوصفة، كما تقول عسكر، بتناسبها لجميع أنواع البشرة، وخاصّة الدّهنيّة؛ حيث إنّ العسل يلعب دورًا كبيرًا في تحسين البشرة، لانتمائه للسُّكّر، الذي يهدّئ، ويخفّف من شدّة حساسيّة البشرة الدّهنيّة.

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