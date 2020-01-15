زيت "اللوز والأركان" لجلد مشدود دائمًا

توصل باحثون بكلية العلوم الصيدلانية بجامعة "سوربون" الفرنسية، إلى أن زيت اللوز مع الأركان، يحتوى على عناصر طبيعية قادرة على شد الجلد، خاصة في فترة ما بعد الولادة أو بعد الخضوع للريجيم القاسي، كما يساهم الخليط "اللوز والاركان"، في خلق خصر شبابي نحيف ومشدود، لقدرته على شد الجلد وإذابة الدهون وتصريف المياه الزائدة تحت الجلد.

خليط اللوز والأركان

ويقول انديريه ايمانويل، الباحث في العلوم الدوائية والصيدلانية بجامعة "سوربون" الفرنسية، إن تركيبة زيوت "اللوز الحلو، والأركان"، بنسبة 70 في المائة للوز الحلو، و30 في المائة أركان، وخلط المزيج مع بعضه في درجة حرارة مناسبة، واستعماله كمساج للجلد قبل الاستحمام مرتين اسبوعيا، يؤدي إلى شد جلد الجسم عموما، ومنطقة الوسط، والبطن بشكل خاص، والقضاء على التجاعيد، والثنايا الناتجة عن ترهل الجلد أثناء الحمل، وبعد الريجيم القاسي، ويحافظ على مظهر الجلد نضرا ومشرقا وشبابيا طوال الوقت.

طريقة الاستعمال

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يدهن الجسم كله بالزيت "الخليط" ويترك لمدة من ربع إلى نصف ساعة قبل الاستحمام، حيث يتسم الخليط بأنه خفيف وسهل الامتصاص، وبعد نصف ساعة يغسل بالماء الدافئ ويجفف الجسم بالمنشفة جيداً، وتكرر العملية مرتين أسبوعياً لمدة ثلاثة شهور بشكل مستمر، وسوف يخلق هذا جلداً قوياً نضراً حيث يحتوي زيت اللوز والأركان معاً على حمض الفوليك والليفولك، والبالميتيك، واللينولينيك، وأوميغا 6 و9، والسيترويدات، والكاروتين، وفيتاميناتA وE، وجميع هذه العناصر مهمة للبشرة، وتفيد الجلد بشكل كبير، ولا يوجد أي مستحضر طبيعي أو صناعي قادر على تحقيق نفس النتيجة.

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