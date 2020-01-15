شكرا لقرائتكم خبر عن الميكس استجماتيزم من أصعب حالات قصر النظر.. الدكتور أحمد المعتصم يؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك كثيرون يعانون من مشكلة قصر النظر فهناك من يعاني من طول نظر وهناك من يعاني من قصر النظر ولكن الأصعب أن يكون هناك مريض يعاني من "ميكس استجماتيزم"، هذا ما أكده الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية.

وأوضح الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ ”الخليج 365” من أصعب الحالات التي صادفتها والتي كانت تعاني من الاستجماتيزم حالة مريض كان لديه قصر نظر وطول نظر واعتبرها من أصعب الحالات، لأن درجة انحراف القرنية يكون بها شديد، لافتاً إن من افضل علاجات لتلك الحالة هي "الكونتورا فيجين" وهي تقنية حديثة متطورة تم اختراعها حديثاً من أجل علاج قصر النظر الموجود لدى المريض والقضاء على الاستجماتيزم، وفي نفس الوقت تستطيع تعديل سطح القرنية.



مميزات لأستخدام لكونتورا فيجن في علاج قصر النظر

وأشار أنه من خلال "الكونتور فيجين" يتم أخذ 22 الف لقطة يتم تصويرها من سطح القرنية في حوالي 10 ثواني ، ثم نأخذ كل هذه المعطيات مع قصر نظر المريض ويتم ادخالها في جهاز الليزر بحيث يتم علاج قصر النظر الموجود والاستجماتيزم وتعديل سطح القرنية الي السطح الطبيعي، لافتاً ان كل هذا يتم كأنني اقوم بتفصيل الليزر لهذا المريض لذا سمي بـ "ليزر بصمة العين".

واكد انه كان يتوقع ان يقوم بعمل ليزر مرة أخرى لهذه الحالة لكنه انبهر بنتائج "الكوتنورا فيجين"، والذي يعتبر من أحدث وأقوى العلاجات لقصر النظر والأستجماتيزم، مشيراً الي إن عمره كان لا يتعدى الثلاثون عاماً، وانه من الافضل الا نهمل علاج الاستجماتيزم خاصة انه لو تم علاجه في عمر مبكر يكون افضل.



احتياطات هامة يجب أتخاذها قبل عمل الكونترا فيجن

ومن اهم مميزات ليزك بصمة العين حسبما اكد الدكتور احمد المعتصم انه يخلص المريض من نظارته ويستطيع ان يرى ليلا بشكل ممتاز، ويعطي درجة نظر اعلى من 6/6 واعلى من النظارة، لذا نصح المرضى بتقنية الكونتورافيجن وتصحيح الابصار ببصمة العين، لانها احدث طريقة لعلاج قصر النظر وجميع انواع الاستجماتيزم.

ونصح الدكتور أحمد المعتصم انه من الافضل فحص المريض جيدا وقياس درجات نظره وفحص حالة القرنية له قبل اجراء اي عملية، حتى نحصل على أفضل النتائج.

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