شكرا لقرائتكم خبر عن الاستكشاف أحدث أساليب علاج انعدام الحيوانات المنوية.. الدكتور أحمد عادل يؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك كثيرون ممن يعانون من انعدام الحيونات المنوية يخطئون في طريقة التعامل مع تلك المشكلة وينتج عن ذلك ضياع فرص العلاج.الدكتور أحمد عادل مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب قصر العيني يوضح في التقرير التالي أساليب علاج انعدام الحيوانات المنوية.

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” إن هناك فرق بين استكشاف الخصية وبين اخذ عينة والذي نعتبره جريمة خاصة اذا تم في مكان ليس به تجميد للحيوانات المنوية، لان هذه العينة يمكن ان تؤثر على فرص العلاج فيما بعد، كما انها لا تعطي تشخيص سليم .

وأشار إلي انه تم استبدال هذا الإجراء "أخذ عينة من الخصية" واستحداث وسيلة جديدة وهي استكشاف الخصية والتي من خلالها يتم عمل مسح كامل للخصية، عن طريق الميكروسكوب الجراحي، فيتم فتح الخصية كالكتاب المفتوح ويتم عمل مسح لكامل الخصية بالميكروسكوب والذي من خلاله يتم البحث عن الانابيب الكبيرة نوعا ما والذي من المحتمل ان تكون بداخلها حيوانات منوية.



سحب العينة من الخصية

ولفت إن الطبيب أثناء استكشاف الخصية بالميكرسكوب يكون بجانبه على بعد 50 سم طبيب المعمل والدكتور البيولوجي "خبير الاجن"ة والذي من خلاله يقوم بالرد على الطبيب في نفس اللحظة ان كان يوجد حيوانات منوية او لا.

وأكد أنه في حالة تواجد بعض الحيوانات المنوية يتم عمل تجميد لها من اجل عمل حقن مجهري لزوجته، لافتاً أنه يتم عمل مسح كامل للخصية، والذي يعطي نتيجة كاملة وحقيقية للمريض عن وجود حيونات منوية من عدمه.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد عادل عبر "فيس بوك":

الدكتور احمد عادل

Advertisements

https://www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/

عنوان المركز:

6 شارع التحرير - الدقي - امام محطة مترو انفاق البحوث



للتواصل-احمد-عادل (1)