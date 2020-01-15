للشوكولاتة حلاوتها للحامل ولها أضرارها...أيضا!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 04:42 مساءً - الشوكولاته هي المحبوبة الأولى لكل فتاة تريد أن تغير مزاجها للأفضل، وكل امرأة ترغب في تخفيف توترها وتحسين حالتها النفسية، مستمتعة بمذاقها الشهي اللذيذ، وتتناولها الحامل لتشعر بالسعادة هي وجنينها، نعم للشوكولاتة حلاوتها وجاذبيتها وفوائدها، ولكن على كل حامل أن تحذر من الإفراط في تناولها، خبيرة التغذية هنادي شحتة معنا للتوضيح. تناول الشوكلاتة: آمنة لو تناولتها الحامل بكميات معتدلة؛ فهي تقي جسمها من تسمم الحمل، وتساعد على نمو جنينها وتطوره بشكل سليم، والداكنة تحديداً تساعد الحامل على ضبط مستوى الكولسترول؛ لانخفاض نسبة الدهون والسكر بها.

تحمي الحامل من التقلبات المزاجية الحادة؛ لاحتوائها على نسبة عالية من مركبات «فلافانول» التي تعزز نمو الجنين والمشيمة.

أثبتت البحوث أن تطور الطفل ونموه لدى الأمهات اللاتي كن يتناولن 30 جراماً من الشوكولاته يومياً أفضل من النساء الأخريات، فأطفالهن أكثر حيوية وسعادة وقدرة على التعامل مع المواقف الجديدة. يفضل تناول الحامل للشوكلاتة الداكنة؛ حيث إن 42 جراماً منها تحتوي على 31 ملليجراماً من الكالسيوم، والمعروف أن الكالسيوم يساعد في دعم نمو الجنين والحفاظ على صحته وسلامة عظامه وأسنانه.

الشيكولاتة الداكنة تساعد على تعزيز فيتامين «ج» وخفض ضغط الدم وتعزيز وظيفة الأوعية الدموية، وهي مصدر جيد للحديد والمغنسيوم، وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تدعم مناعة الجنين والأم. Advertisements تناول الحامل للشوكلاتة تمنح جنينها دفعة من الطاقة؛ مما يزيد من حركته، كما أن الكافيين يساعد على إيقاظ الطفل، ويؤثر على الدماغ وتمنح الشعور بالسعادة.

الشوكلاتة مصنوعة من مشتقات الكاكاو، وهو يعمل على مقاومة الشوارد الحرة المسببة لمرض السرطان، والداكنة تحسن من وظيفة المشيمة خاصة في الشهور الأولى، شرط عدم تخطى الكمية المسموح تناولها للحامل في اليوم. أضرار الشوكلاتة: الإفراط في تناول الكاكاو والحلويات المحلاة بصوص الشيكولاتة، يزيد من الوزن نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية عالية ونصيب الحامل 200 مليجرام فقط يومياً وإلا تعرضت للإجهاض.

على الحامل المصابة بسكري الحمل التوقف عن تناول الشوكلاتة، أو تناولها باعتدال لتجنب حدوث أي مضاعفات، وحتى لا تشعر الحامل بالشبع تجاه الأغذية ذات قيمة غذائية أعلى وضرورية للجسم. تحتوي الشوكلاتة على نسبة لا بأس بها من الكافيين الذي يؤدي إلى حرقة المعدة؛ لذا على الحامل ألا تجمع بين الشوكلاتة والمشروبات الغنية بالكافيين كالشاي والقهوة؛ حتى لا تزداد الكمية المسموح للحامل بتناولها.

لا بد للحامل من تحديد الكمية التي تتناولها، وأن تتنوع في نظامها الغذائي بين تناول قطع من الشوكلاتة أو شرب كوب من الشوكلاتة لتعطيها الطاقة.

تناول المزيد من الشيكولاتة يعني الكثير من الدهون والسعرات الحرارية، والإصابة بالإعياء وحدوث الدوالي، وارتفاع ضغط الدم وزيادة فرصة الخضوع لولادة قيصرية. 42 جراماً من شوكولاته الحليب تحتوي على 235 سعرة حرارية، والداكنة 42 جراماً منها يحوي 290 سعرة حرارية.

موسى الشوكلاتة ليس جيداً؛ حيث يؤدي تناوله إلى نقل بكتريا السالمونيلا الضارة لجسم الجنين، كما يجب الحذر عند تناول الكاكاو، فهو يحتوي على مغنسيوم ومنجنيز ونحاس وحديد وكبريت وبوتاسيوم...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للشوكولاتة حلاوتها للحامل ولها أضرارها...أيضا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.