نصائح للحماية من الولادة في الشهر السابع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 04:42 مساءً - مع بداية الشهر السابع يبدأ هاجس الولادة المبكرة لدى الحوامل خاصة مع تكرار هذه الظاهرة في الوقت الحالي نتيجة لضغوط الحياة، ولذلك فالدكتور يوسف الحمد الله _أخصائي النساء والولادة _ يشير إلى مخاطر الولادة في الشهر السابع على الجنين كما يلي.... الولادة في الشهر السابع: الوزن القليل حيث يولد الجنين بوزن أقل من 3 كيلو جرامات، وهو المعدل الطبيعي.

قلة المناعة وتعرضه للأمراض باستمرار.

عدم التطور الجسدي والعقلي.

أمراض الرئة نتيجة لعدم اكتمال نموها، ويصبح المولود بحاجة للعلاج بالكورتيزون ووضعه في الحضانة الصناعية. العوامل التي تزيد من فرص الولادة في الشهر السابع: عمر الأم " في حال كانت الأم أكبر من سن الـ35 أو أقل من 16 سنة" فهي معرضة للولادة المبكرة.

تكرار الولادات، وفي حال حدث الحمل قبل أن يتم المولود السابق ستة أشهر مثلاً.

إصابة الأم بفقر الدم؛ حيث إن الأنيميا تسبب مضاعفات للحامل منها الولادة المبكرة. إصابة الأم بارتفاع ضغط الدم أو السكر" تسمم الحمل".

إصابة الأم بالتهابات مهبلية أو التهابات الرحم.

تعرض الأم للإجهاد الجسماني.

تعرض الأم للتوتر والقلق. Advertisements كيف يمكن الوقاية من الولادة في الشهر السابع؟ يمكن تقديم النصائح التالية للحامل؛ للحماية من الولادة في الشهر السابع ومخاطرها: التغذية الصحية السليمة بحيث تتوافر في الغذاء خلال فترة الحمل كل العناصر الغذائية.

عدم التعرض لحالة زيادة الوزن غير الطبيعية، فالحامل يزداد وزنها بمعدل كيلو جرام واحد كل شهر فقط، وغير ذلك يسبب مخاطر تؤدي إلى الولادة المبكرة.

يجب أن تباعد المرأة بين الولادات، حيث أثبتت الأبحاث العلمية والدراسات أن تقارب الولادات تعرض الحامل للولادة المبكرة. عدم الحمل بعد سن الخامسة والثلاثين.

يجب أن تبتعد الحامل عن التعب الجسدي والجهد المضاعف، وكذلك حمل الأشياء الثقيلة.

يجب أن تتمتع الحامل بحالة نفسية جيدة. الابتعاد عن التدخين وكذلك التدخين السلبي.

عدم تعاطي أي دواء دون وصفة طبية. يجب أن تتابع الحامل مع طبيبها وتخبره بأي مرض تعاني منه، كما أن التاريخ العائلي لأسرتها يفيد الطبيب في توقع الولادة المبكرة من عدمها.

في حال الحمل بتوأمين أو أكثر فيجب أن تتوقع الحامل الولادة في الشهر السابع، ولذلك يجب المتابعة مع الطبيب.

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