فوائد البطاطس للرضيع كثيرة شرط عدم الإفراط !

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 04:42 مساءً - البطاطس من أشهر أنواع الخضروات وأكثرها أماناً للطفل، وهي متاحة في كل مكان في العالم، وتعتبر من أهم الأطعمة التي يمكن للأم أن تبدأ بها الطعام الصلب لطفلها، والسؤال: ما السن الأمثل لتقديمها للطفل؟ وما هي فوائدها للرضيع. وهل لها أضرار؟ تجيب عن الأسئلة خبيرة التغذية هنادي شحتة. متى نقدم البطاطس للرضيع: السن الأمثل لتقديم البطاطس هو الشهر السابع إلى الشهر العاشر، حيث يكون الطفل أكثر حركة ونشاطاً؛ لأنها تحوي نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، مما يجعلها صعبة الهضم إذا لم يتحرك الطفل كثيراً.

تحتوي البطاطس على محتوى رائع من الطاقة والمغذيات؛ فهي تحسن صحة الجهاز الهضمي للرضيع، كما تساعد على نمو البكتريا الصديقة للأمعاء، والكميات الكبيرة من السكريات القلوية في البطاطس تحافظ على انخفاض مستوى الحموضة في الجسم مستقرة. القيمة الغذائية للبطاطس: Advertisements تناول الرضيع للبطاطس خاصة البطاطس الحمراء يساعد على خفض فرص العدوى؛ فهي محملة بمادة الأنثوسيانين المضادة للفيروسات وتساعد على مكافحة أنواع العدوى، مثل الإنفلونزا، كما أنها تحمي صحة الكبد؛ لأنها تحوي فيتامين"س" كما تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة. البطاطس تقدم للرضيع جزءاً من المعادن والفيتامينات، وتمنع التخمر أو العفونة في الأمعاء. خاصة عند الاحتفاظ بقشرها. كما أنها تضفي مظهراً براقاً وصحياً على الجلد. وتشفي من حريق الجلد بوضع شريحة طازجة على سطح الجلد الذي تعرض للحرق مدة 15 دقيقة وتمتد إلى ساعة.

البطاطس تحوي فيتامين"ب6" الذي يساهم في تعزيز صحة المخ والوقاية من حالة الاكتئاب ومتلازمة فرط الحركة، كما أن تناولها يخلص من السموم والمواد الكيمائية الضارة؛ مما يعزز صحة الكبد. تساعد البطاطس في إمداد الدماغ بالأكسجين وتحسين مستوى الجلوكوز والمغنسيوم والزنك والفسفور، وكلها تفيد دماغ الرضيع، وتلعب دوراً في التمثيل الغذائي بالجسم وصحة القلب؛ لما تحتويه من ألياف غذائية.

كما تعمل الألياف على خفض مستوى الكولسترول في الدم عن طريق منع امتصاصه في المعدة، وتخفض الإصابة من سرطان القولون، وترفع خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

تعد البطاطس مصدراً رئيسياً للبوتاسيوم والألياف الغذائية. خاصة للطفل من عمر 1-3 أعوام، كما تحتوي على 8% من احتياجاته اليومية من البوتاسيوم والألياف الطبيعية الهامة لعملية النمو والصحة. فيصل إلى مرحلة البلوغ بأمان، وتساعد على علاج الالتهابات الناتجة من لدغات الحشرات. التحذير: تجنبي تقديم البطاطس مقلية للرضيع؛ لأنها غنية بالدهون المشبعة التي تضر بالقلب والشرايين، والبطاطس المسلوقة أفضل.

دعوة صريحة لعدم الإفراط في تناول البطاطس بعامة؛ نظراً لغنائها بالنشويات، ويفضل تناولها من 2-4 مرات أسبوعياً، فالنشويات تتحول داخل الجسم إلى سكريات، ويتم اختزالها بالكبد في صورة دهون. أطعمة شهية تحوي البطاطس: في البداية قدمي البطاطس مطهوة بالبخار بعد سحقها جيداً ليبتلعها الرضيع بسهولة، الطهو بالبخار هو الطريقة المثلى للحفاظ على الفيتامينات، عكس المسلوقة بالماء المغلي الذي يتم التخلص منه.

البطاطس من أكثر الوجبات اللذيذة المحببة للأطفال، لكن أعطي الرضيع كمية صغيرة منها في البداية -ملعقة واحدة- وتزداد مع تقدمه في العمر وبالتوازي مع إضافة أنواع أخرى من الطعام.

شيبسي مُتبل ويرص في صينية مدهونة بقليل من زيت الزيتون أو زيت الذرة وأدخليها الفرن لعدة دقائق للخبز، أو اسلقي البطاطس نصف سلق واحشيها بالجبن والخضروات أو اللحم المفروم وادخليها الفرن.

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