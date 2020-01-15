محرز يكشف سر تألقه مع الجزائر في أمم أفريقيا

اعتبر رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أن حمله شارة قيادة "الخضر" كان سببا في تقديمه لمستويات مميزة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر منتصف العام الماضي.

وأسهم محرز في قيادة منتخب الجزائر للحصول على اللقب القاري للمرة الثانية في التاريخ، وكسر عقدة استمرت 29 عاماً منذ الحصول على القب للمرة الأولى عام 1990، عقب الفوز على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وقال النجم الجزائري في حواره مع موقع "دي زد فوت" إن أداءه مع المنتخب الجزائري قبل عامين لم يكن جيدا.

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وأكد محرز أنه كان بحاجة لحمل شارة القيادة، لأن ذلك حمله المزيد من المسؤولية داخل الملعب وخارجه، وهو القرار الذي تبين لاحقا أنه صائب بعد تتويج الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.

وأشار محرز إلى أنه يتطلع لقيادة المنتخب الجزائري للاستمرار في القمة خلال الفترة المقبلة.

ونوه لاعب السيتي بالدور الكبير الذي لعبه جمال بلماضي، المدير الفني لـ"الخضر"، في إعادة بناء فريق يلعب بروح جماعية بلاعبين يتعايشون مع بعض في أفضل صورة.

يذكر أن محرز نافس على لقب أحسن لاعب في قارة أفريقيا مع الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح، نجمي ليفربول الإنجليزي، لكن اللاعب السنغالي حسم المنافسة لصالحه، بينما حل الجزائري في المركز الثالث.