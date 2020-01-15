الإمارات تحظر استيراد الطيور الحية من المجر وسلوفاكيا

قررت دولة الإمارات حظر استيراد الطيور الحية من المجر وسلوفاكيا بسبب تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور، استنادا إلى تقرير للمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

ويأتي القرار انطلاقا من حرص وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية على ضمان غذاء سليم وآمن للمستهلكين في دولة الإمارات، وتعزيز الأمن البيولوجي وعدم السماح بدخول أمراض جديدة.

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وقالت كلثم كياف، مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية بالوكالة في الوزارة، إن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور ومنع مخاطره وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها وكذلك على الصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة.

ووفقا للقرار تم حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حراريا من المجر وسلوفاكيا لحين استقرار الوضع الصحي.

ويتم تنظيم استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حراريا وفقا لنموذج الشهادة الصحية الخاصة بتصدير اللحوم ومنتجاتها من المجر وسلوفاكيا إلى دولة الإمارات والمطلوب مصاحبتها للإرساليات للإفراج عنها، وتنظيم استيراد بيض المائدة، وفقا لنموذج الشهادة الصحية الخاصة بتصدير بيض المائدة ومنتجاته من المجر وسلوفاكيا، والمطلوب مصاحبتها للإرساليات للإفراج عنها من جميع مقاطعات المجر وسلوفاكيا.

وسيستمر السماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حراريا (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من جميع مقاطعات المجر وسلوفاكيا.