البقوليات تتميز بفوائد صحية مذهلة.. تعرفي عليها من ماري بيل حرب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تعتبر البقوليات من المصادر الغنية بالبروتينات التي يمكن تناولها عوضا عن اللحوم التي تحتوي نسبة مرتفعة من الكولسترول والدهنيات.

كما تمتلك البقوليات نسبة منخفضة من الدهون فضلا عن غناها بالبوتاسيوم، الماغنسيوم والألياف الغذائية التي تحمل في طياتها الكثير من العناصر المفيدة لجسم الإنسان.

وتشمل البقوليات أنواعا عدة:

العدس بأنواعه سواء الأخضر، الأحمر أو الأصفر

ويعد مصدرا كبيرا للبروتين النباتي ويمكن أن يقلل مستويات السكر في الدم مقارنة مع بعض الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

البازيلاء

مصدر كبير للألياف والبروتين مما قد يساعد على خفض نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين.

الفاصولياء بأنواعها

تحتوي الفاصوليا الحمراء على كميات عالية من الألياف وقد تساعد في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الوجبة.

الحمص

يعزز صحة الجهاز الهضمي، وهو مصدر غني بالألياف الغذائية، والتي يمكن أن تحسن صحة الجهاز الهضمي.

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الفول السوداني

يحتوي على الكثير من الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية وقد تكون مفيدة لصحة القلب.

الترمس

يفيد فى خفض معدلات الضغط، لأنه يحتوى كذلك على البروتينات المفيدة فى تلك الحالة.

اللوبياء

تساعد على تحسين عملية الهضم في الأمعاء لاحتوائها على كمية جيدة من الألياف، لذلك فهي تعالج الإمساك المزمن، وتحسن من نشاط الجسم وتمده بالطاقة والحيوية لأداء مهامه اليومية بفعالية عالية، كما وتعمل على تقوية العظام وتحميها من الهشاشة والتكسر، وتقي من مشاكل الشرايين والقلب والأوعية الدموية، لأنها تلعب دورا مهما في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيدة وتقلل من مشاكل الجلطات المفاجئة كما وتضعف من نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

وهنا لا بد من الإشارة، إلى أن البقوليات تحتوي على العديد من الفوائد والقيم الغذائية، وذلك لاعتبارها مصدرا مهما للبروتينات المهمة للجسم، ما يجعلها غذاء مميزا للنباتيين والذين يحرصون على عدم تناول المشتقات الحيوانية سواء من اللحوم، أو الأسماك أو منتجات الألبان.

وتعتبر البقوليات مصدرا مميزا للألياف التي يتم من خلالها تعزيز صحة الجهاز الهضمي، إضافة إلى دورها الفاعل في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان.

ويمكن أن يغطي تناول البقوليات حصصا من الخمس حصص المطلوب تناولها يوميا من الخضار والفواكه، والحصة الواحدة من البقوليات تعادل تقريبا ثلاث ملاعق كبيرة من البقوليات المطبوخة، أي تقريبا 80 غراما.

كما تعتبر البقوليات أحد أهم مصادر الحديد من النوع النباتي، وهنا قد تكون غذاء مناسبا للنباتيين الذين يبحثون باستمرار عن مصادر غنية بالحديد.

الفيديو المرفق ، تعرض اختصاصية التغذية ماري بيل حرب أهم الفوائد الغذائية لبعض أنواع البقوليات.