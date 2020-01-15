وضع الأطفال أمام الشاشات صباحا يزيد خطر تعرضهم لمشكلات في النطق

أظهرت دراسة حديثة أن الأطفال المعرضين للشاشات على تنوعها من تلفزيون وأجهزة ألعاب وهواتف وحواسيب وأجهزة لوحية، خلال الصباح قبل الذهاب للمدرسة يواجهون خطرا أعلى بثلاث مرات للإصابة باضطرابات في النطق.وبينت الدراسة التي نشرت نتائجها الثلاثاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن وكالة "أس بي أف" الفرنسية للصحة العامة أنه في حال كان هؤلاء الأطفال يجرون مناقشات "نادرة أو معدومة" مع أهاليهم في شأن ما يرونهم على الشاشات، فإنهم يزيدون خطر الإصابة بصعوبات في النطق بواقع ست مرات.

وأوضحت مانون كوليه من جامعة رين وهي إحدى الباحثات لوكالة فرانس برس "ليس المهم الوقت الذي تجري تمضيته أمام الشاشات، وهو عشرون دقيقة صباحا في المعدل، إذ إن ما يؤثر في الموضوع هو في أي مرحلة من النهار" يحصل ذلك، وقالت "هذا سيشتت انتباههم ويجعلهم أقل قدرة على التعلم".

ولم تخلص الدراسة إلى رابط سببي مباشر، لكنها أقامت صلة إحصائية أكيدة تعززها نتائج الدراسة الطبية المنشورة أصلا، وفق الباحثة، وزاد استخدام وسائل الإعلام الرقمية بصورة كبيرة خلال العقد المنصرم، بما يشمل الأطفال الصغار الذين باتوا يشاهدون التلفزيون ويستخدمون أجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، بحسب معدي الدراسة.

وبينت دراسات سابقة أن الأطفال المعرضين للشاشات يتفاعلون عاطفيا بدرجة أقل مع محيطهم، رغم أن ذلك أساسي لنمو قدراتهم النفسية الحركية، بما يشمل خصوصا تنمية النطق لديهم، وتناولت الدراسة 167 طفلا مصابين باضطرابات في النطق و109 آخرين في وضع سليم. واستثني من الدراسة الأطفال الذين تعود الاضطرابات الموجودة لديهم إلى أمراض أو إعاقات (كالأمراض الخلقية والاضطرابات العصبية والنفسية ومشكلات السمع)، وكان الأطفال في هذه الدراسة يمضون في المعدل ساعة وربع الساعة يوميا أمام الشاشة.

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