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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية تعاطي الدواء قبل أو بعد الطعام! والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
شدّدت مجلة "الصيدليات الحديثة" على ضرورة الالتزام بتعليمات تعاطي الدواء، التي تتعلق بالطعام، كي يؤتي الدواء مفعوله المرجو.
وأوضحت المجلة الألمانية أن بعض الأدوية يجب تعاطيها قبل تناول الطعام، كي تصل المادة الفعالة بسرعة إلى الأمعاء، ومن ثم إلى الدم. وفي هذه الحالة ينبغي تعاطي الدواء قبل تناول الطعام بمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة.
وهناك بعض الأدوية، التي ينبغي تعاطيها أثناء تناول الطعام، وهي الأدوية، التي قد تضر بالغشاء المخاطي المبطن للمعدة. ويعمل اختلاط الطعام بالدواء على الحد من هذا الخطر.
أما الأدوية، التي ينبغي تعاطيها بعد تناول الطعام، فغالبا ما تكون أدوية مغطاة بطبقة تحمي الدواء من عصارة المعدة أو تحمي المعدة من المادة الفعالة بعد الدواء. وهذه الأدوية يجب تعاطيها بعد ترك الطعام للمعدة، أي بعد مرور نحو ساعتين على تناول آخر وجبة.
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