إندونيسيا تواجه الفيروس الغامض بتشديد الرقابة في المطارات والموانئ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شددت السلطات الإندونيسية من الرقابة في المطارات والموانئ القريبة من تايلاند المجاورة التى وصل إليها فيروس غامض من الصين يشبه فيروس الالتهاب الرئوي الحاد "سارس".

وأشارت صحيفة "جاكرتا بوست" إلى أن مسؤولي الرعاية الصحية بالمطارات والموانئ الإندونيسية يقومون باستخدام أجهزة قياس درجات حرارة المسافرين الذين يدخلون البلاد بعد توصية وزارة الصحة الإندونيسية بتكثيف المراقبة الصحية للمسافرين.

وذكر موقع "ديتيك دوت كوم" الإندونيسي أن منظمة الصحة العالمية حذرت من احتمال انتشار الفيروسات الجديدة الناشئة في الصين على نطاق واسع، من شخص لآخر.

وأضاف الموقع أن منظمة الصحة العالمية نصحت المستشفيات في مختلف أنحاء العالم بالالتزام باليقظة والحذر في مواجهة هذه الفيروسات الجديدة.

وشهدت تايلاند، الأربعاء، أول ظهور للفيروس؛ حيث تم اكتشاف إصابة مسافر صيني بالفيروس الذي تم التعرف عليه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول.