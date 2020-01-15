هيفاء آل مقرن مندوبة دائمة للسعودية في "اليونسكو" الثقافية

تمّ أمس تعيين الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن مندوبة دائمة للسعودية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، ويأتي ذلك تمكيناً لدور المرأة السعودية، وتعزيزاً لرؤية البلاد 2030، وكانت الأميرة هيفاء آل مقرن تشغل، حتى تعيينها أمس، منصب وكيل مساعد لشؤون التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى كونها الوكيل المساعد لشؤون «مجموعة العشرين» في الوزارة نفسها.

كذلك، عملت آل مقرن، محاضرة في جامعة الملك سعود العريقة بالعاصمة الرياض، وعملت أيضاً في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعدة سنوات، حيث كانت تعنى بالبرامج الخاصة بالتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان، حصلت الأميرة هيفاء على درجة الماجستير في الاقتصاد عام 2007 من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية «SOAS» في المملكة المتحدة، وقبلها حصلت عام 2000 على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود.

ويذكر أن السعودية، فازت بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2019 إلى 2023، ويعتبر المجلس التنفيذي من أهم السلطات النافذة في «اليونسكو»

Advertisements

قد يهمك أيضا :