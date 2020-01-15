شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تزود هرمون الميلاتونين وتساعدك على النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب التغذية دورًا هاماً في تحسين نوعية وجودة نومك، حيث يرتبط الطعام مباشرة بهرمون السيروتونين، وهو هرمون رئيسي يساعد- إلى جانب فيتامين B6 و B12 - وحمض الفوليك - على تعزيز النوم الصحي، وفى هذا التقرير نقدم مجموعة من الأطعمة التى تساعد على زيادة إفراز هرمون السيروتونين وتحسين جودة النوم ومدته، وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكى.

أطعمة تساعدك على تحسين جودة النومالكربوهيدرات المعقدة

ومنها: خبز الحبوب الكاملة والمكرونة من الحبوب الكاملة والبسكويت والأرز البني، ويجب عليك تجنب الكربوهيدرات البسيطة، بما في ذلك الخبز والمكرونة والحلويات مثل الكوكيز والكعك والمعجنات والأطعمة السكرية الأخرى، هذه تميل إلى خفض مستويات السيروتونين وعدم تشجيع النوم.

البروتينات الخالية من الدهون

البروتينات الخالية من الدهن تشمل الجبن قليل الدسم والدجاج والديك الرومي والسمك، هذه الأطعمة غنية بحمض التريبتوفان وهو من الأحماض الأمينية، التي تميل إلى زيادة مستويات السيروتونين فى الجسم.

على الجانب الآخر، تجنب الجبن عالي الدسم أو أجنحة الدجاج أو السمك المقلي، هذه تستغرق وقتًا أطول للهضم ويمكن أن تبقيك مستيقظًا.

الدهون الصحية للقلب

لن تؤدي الدهون غير المشبعة إلى زيادة صحة قلبك فحسب، بل ستعمل أيضًا على تحسين مستويات السيروتونين لديك، وتشمل الأمثلة زبدة الفول السوداني والمكسرات مثل الجوز واللوز والكاجو والفستق.

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تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة وغير المشبعة، مثل البطاطس المقلية أو رقائق البطاطس أو غيرها من الأطعمة الخفيفة عالية الدهون، لأنها تقلل مستويات السيروتونين لديك.

المشروبات الصحية

بعض المشروبات يمكن أن تعزز النوم، ومنها الحليب الدافئ وهو مشروب جيد ومريح للشرب قبل النوم أو شاي الأعشاب مثل البابونج أو النعناع. وبالنسبة للمشروبات المحتوية على الكافيين يمكن أن يؤثر الكافيين على الناس بشكل مختلف، وحتى أصغر كمية منبه يمكن أن تبقيك مستيقظًا، لذا تجنب شربه بعد فترة الظهر.

الأعشاب الطازجة

الأعشاب الطازجة يمكن أن يكون لها تأثير مهدئ على الجسم، على سبيل المثال ، تحتوي المريمية والريحان على مواد كيميائية تقلل من التوتر وتعزز النوم.

حاول صنع صلصة المكرونة مع المريمية والريحان، لكن تجنب الأعشاب مثل الفلفل الأحمر أو الفلفل الأسود في الليل، حيث يكون لها تأثير تحفيزي منبه.