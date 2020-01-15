شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يرد على مزاعم علاج النوبة القلبية بضرب «حفرة الكوع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فنّد أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، المزاعم الرائجة بشأن علاج النوبة القلبية بضرب حفرة الكوع.

وقال “النمر” على حسابه في “تويتر”: إن “ضرب حفرة الكوع ليس علاجاً للنوبة القلبية في الطب الحديث، بل قد يضر المريض المصاب بزيادة العبء على عضلة القلب وتأخير أخذ الأسبرين، وكذلك تأخير نقل المريض لأقرب مستشفى”.

وكان مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي زعم مروجوه أن استلقاء المريض المصاب بنوبة قلبية وفرد كوعه للطرق عليه، يعدّ أحد طرق العلاج.