شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت الصين صباح اليوم الأربعاء قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.
وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية- في بيان اليوم- أن القمر الصناعي، الذي يحمل اسم «العلم الأحمر-1 إتش9»، تم إطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز «لونج مارش-2دي»، الساعة 10:53 صباحا بتوقيت بكين، مشيرة إلى أن القمر ينتمي إلى عائلة الأقمار الصناعية «جيلين-1»، ومخصص للاستخدام التجاري.
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