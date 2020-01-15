زوجان يقيمان حفل زفافهما تحت دخان بركان ثائر في الفلبين

أصر زوجان في الفلبين على إقامة مراسم حفل زفافهما على مقربة من بركان "تال" أحد أصغر البراكين النشطة في العالم، ولم يكترثا باحتمال ثوران، وفي لقطات انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تبادل العروسان تشينو وكات بالومار في إقليم كافايت، عهود الزواج تحت سحابة عملاقة من الدخان والرماد الصادر عن البركان.

وقال مصور حفل الزفاف، راندولف إيفان، "إن الأجواء كانت هادئة على نحو مدهش رغم سحب الدخان الكبيرة التي كانت ظاهرة بالفعل على نحو كبير في منطقة الحفل"، وروى إيفان كيف بدأ البركان في إطلاق الدخان قبل ساعة أو ساعتين من بدء الزفاف، مشيرا إلى أن الرماد تساقط على المدعووين للحفل عند نهاية المراسم.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي باندهاش مع اللقطات المصورة للزوجين والحفل الذي أقيم في خيمة بيضاء مضاءة بأنوار جذابة تحت سحب الدخان وأضواء البرق، وأفاد المصور بأنه ورغم الأجواء المثيرة للقلق، إلا أن الزوجين لم يعيرا ذلك اهتماما، مضيفا أنهما "كانا في حالة من الهدوء خلال المراسم بأكملها".

ويُذكر أن السلطات أجبرت أكثر من 24 ألف شخص على إخلاء منازلهم في الجزيرة البركانية التي يقع فيها بركان "تال" إلى الجنوب من وسط مانيلا وفي المنطقة المحيطة به مباشرة.

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