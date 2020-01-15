للاستمتاع بصحة جيدة.. اضحك ومارس الرياضة

وكالة الأنباء الألمانيةالأربعاء 2020/1/15 12:27 م بتوقيت أبوظبي
دقيقة من الضحك تعدل 45 دقيقة من ممارسة تمارين الاسترخاء
يمكن الاستمتاع بصحة جيدة باتباع عدة إرشادات؛ منها ممارسة الرياضة والضحك وكسر الروتين اليومي، بحسب مجلة "فرويندين" الألمانية.
ووفقا للمجلة، تساعد الرياضة على تجنب مشاكل العظام والظهر ومشكلة تراكم الدهون في الجسم.
وتابعت أنه يُنصح بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميا، لتحسين الدورة الدموية والحالة المزاجية والنفسية.
وعن الضحك، ذكرت المجلة الألمانية أن أحد الأطباء الأمريكيين وجد أن دقيقة من الضحك تعدل 45 دقيقة من ممارسة تمارين الاسترخاء، ويعلل ذلك بأن الضحك يزيد من إمداد المخ بالأكسجين ويقلل من الضغط ويعمل على تحفيز الهضم، كما أن الضحك يساعد على إفراز هرمونات السعادة.
وكذلك لفتت المجلة إلى أهمية إمداد الجسم بالسوائل الكافية، لأنه يحتاج إلى ما بين 35 و40 مللي لتر من السوائل لكل كيلوجرام من وزن الجسم؛ ما يعني أن الشخص يحتاج إلى نحو 4. 2 لتر من السوائل لكل 60 كيلوجراما، وعند نقص السوائل بالجسم يقل إمداد الأكسجين إلى الأجهزة وينخفض ضغط الدم، وهو ما تترتب عليه الإصابة بالصداع أو تسارع في دقات القلب.
وعن كسر الروتين اليومي، قالت المجلة الألمانية إن الصحة الذهنية تحتاج إلى كسر الروتين اليومي، والذي قد يكون مملا بعض الشيء، وذلك من خلال تغيير طريق الذهاب المعتاد لمكان العمل مثلا، أو ممارسة تمرينات جديدة مثل اليوجا أو الاستمتاع بتجارب ومعايشات جديدة.
ونصحت بمراعاة أجواء غرفة النوم، وقالت إنه يجب أن تكون درجة حرارة في غرفة النوم مناسبة للحصول على نوم جيد، مع تهوية غرفة النوم بشكل جيد على مدار اليوم، وضبط درجة رطوبة الغرفة لعدم الإضرار بالأغشية المخاطية وجعلها عرضة لهجمات الفيروسات والبكتيريا.
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