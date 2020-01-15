حيلة لابتلاع كبسولات الدواء الكبيرة بسهولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصحت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية بحيلة لابتلاع كبسولات الدواء الكبيرة بسهولة وهي إمالة رأس الكبسولة للأمام، وليس للخلف كما هو شائع.

كما نصحت بتناول الكبسولة مع جرعة ماء، بحيث تسبح في الفم وتنزلق في الحلق بصورة أفضل.

ولفتت المجلة إلى أنه يمكن فتح الكبسولات وخلط محتوياتها في الماء أو الزبادي، غير أن هذه الطريقة قد تكون خطرة مع الكبسولات ذات طبقة مقاومة لحمض المعدة، وفي مثل هذه الحالات يجب الاستفسار من الصيدلاني قبل فتح الكبسولات.

وأوضحت "أبوتيكن أومشاو" أن هناك بعض الأدوية تتوافر على شكل أقراص، وبعضها الآخر يتوافر في صورة كبسولات مثل المستخلصات النباتية والمكملات الغذائية، حيث يمكن ابتلاع مثل هذه الكبسولات بشكل أسهل.

وأضافت المجلة الألمانية أن كثيرا من المرضى يفضلون الكبسولات بسبب طعمها المحايد وسطحها الأملس مقارنة بالأقراص.