ما هى النوبة القلبية الخفيفة وما خطورتها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الناس من أزمة قلبية لكنها لم تسبب الضرر على القلب، وهذه تسمى "نوبة قلبية خفيفة"، وعلى الرغم من عدم تسببها فى مشكلة فى القلب، إلا أنها يجب أن تؤخذ على محمل الجد، فالنوبة القلبية الخفيفة لا تزال مشكلة كبيرة تدعو للقلق، فى السطور التالية نتعرف على مخاطر التعرض للنوبة القلبية الخفيفة، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".



النوبة القلبية الخفيفة

ما هى النوبة القلبية الخفيفة؟

النوبة القلبية الخفيفة هي طريقة شائعة للإشارة إلى ما يسميه الأطباء احتشاء عضلة القلب غير المرتفع، وهذا ما يشير إلى كيفية ظهور نبضات القلب على مخطط كهرباء القلب.

وفي هذا النوع من الأزمات القلبية، تم حظر تدفق الدم عبر أحد الشرايين التاجية جزئيًا، مما حد من وصول الدم المؤكسج "الذى يحتوى على الأكسجين" إلى عضلة القلب.

وقال الدكتور جوزيف كامبل، أخصائى أمراض القلب: "إذا قيل لك إنك أصبت بنوبة قلبية خفيفة، فهذا يعني على الأرجح أن قلبك لم يتعرض لأضرار كبيرة ولا يزال يضخ بشكل طبيعي".

كيف يعرف الأطباء نوع النوبة القلبية التي تعرضت لها؟

لا يمكنك التنبؤ بنتيجة النوبة القلبية بسبب الأعراض أو مدى شدتها، لهذا السبب يجب عدم تجاهل الأعراض التي توحي بنوبة قلبية محتملة.

قال الدكتور كامبل: "يعتمد مدى تعافيك بعد نوبة قلبية على مدى سرعة تصرفك، فكلما تلقيت رعاية طبية عاجلة كلما كانت فرصة تعرضك لضرر دائم أقل لقلبك أفضل."

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وبمجرد إصابتك بنوبة قلبية وذهابك للمستشفى سيتم فحص دمك بحثًا عن أي إنزيمات تشير إلى وجود تلف في عضلة قلبك، ويتم إجراء مخطط صدى القلب لمعرفة مدى ضخ قلبك.

ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر عدة ساعات لتحديد ما إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية - ونوع العلاج المطلوب، هذا يعني، إذا لم تكن متأكدًا مما تعنيه أعراضك، فمن الأكثر أماناً لك التوجه لغرفة الطوارئ فوراً، حتى تطمئن، وحتى لا يحدث ضرر أكبر لقلبك إذا أهملت العلاج.

لماذا يجب أن تؤخذ النوبات القلبية الخفيفة على محمل الجد؟

حتى لو كان قلبك لم يصاب بأذى، يجب أن ينظر إلى النوبة القلبية بمحمل الجد، حيث أن النوبة القلبية الخفيفة تعنى "أنك في خطر متزايد لنوبة قلبية أو سكتة دماغية أخرى."

وسيقوم طبيبك بوضع خطة لمنع نوبة قلبية أخرى، لكنك أنت الذي يجب أن تنفذها.

من المهم للغاية أن نفهم أن الطريقة التي تعيش بها حياتك وإدارة عوامل الخطر الخاصة بك ستؤثر على ما سيحدث لك بعد ذلك، وقم بإجراء تغييرات فى نمط حياتك للوقاية من النوبة القلبية من خلال الإقلاع عن التدخين، وتناول نظام غذائى صحى واتباع تعليمات الطبيب وتناول الأدوية التى يكتبها لك بانتظام.