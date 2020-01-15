شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هو انكماش الرئة وما هى أسبابه وأعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انكماش الرئة مرض يتعرض للإصابة به العديد من الأشخاص، وهذا المرض يتسبب في عيش الشخص بألم صعب، ولذا خلال الأسطر القادمة سنتعرف عليه أكثر وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".

ما هو انكماش الرئة؟

انكماش الرئة هو مرض خطير للغاية، ويصاب به البعض في حالة التعرض لتسريب الهواء إلى الرئة، وهنا تبدأ الرئة في التعرض للانهيار والتعرض للانكماش، وهذا الأمر يتسبب في تعرض المرض لعدم القدرة على التنفس.

ما هي أعراض الإصابة بانكماش الرئة؟

هناك العديد من الأعراض التي تؤكد علي إصابتك بانكماش الرئة، ومنها:

-ألم شديد في الصدر.

-ضيق تنفس شديد.

ما هي أسباب الإصابة بانكماش الرئة؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية والتي تزيد من فرص الإصابة بانكماش الرئة، ومنها:

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-التعرض للإصابة أو عدوي في الصدر.

-التعرض لحادث وخبطة في الصدر.

-الإصابة بأمراض الرئة المختلفة كالالتهاب الرئوي أو الانسداد الرئوي، فهذه الأسباب تزيد من التعرض للإصابة بانكماش الرئة.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بانكماش الرئة؟

أوضحت العديد من الدراسات الطبية، أن الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة عن النساء، كما أن الأشخاص المدخنين هم الأكثر عرضة أيضا، كما أن التاريخ العائلي له دور كبير في زيادة فرص الإصابة بانكماش الرئة، كما أن الإصابة بأمراض الرئة المختلفة هي السبب الأساسي.

ما هو علاج انكماش الرئة؟

علاج انكماش الرئة يعتمد علي تناول الأدوية التي تساهم بشكل كبير في تخفيف الألم عن الصدر والرئة، وأيضا السماح للرئة بالتمدد الشديد الأوردة والشرايين داخلها للحصول علي الراحة أثناء التقاط التنفس.

وفي بعض الحالات يعتمد العلاج علي أخذ التنفس الصناعي لمساعدة الرئة علي التقاط الأنفاس بشكل جيد، ولذا فهذا الجسم يحتاج بشكل كبير في امداده بالأكسجين لتحسن الرئة.

وأخيرا أشارت بعض التقارير أن بعض الحالات التي تعاني من انكماش الرئة، يتطلب عليها إدخال إبرة أو أنبوب في الصدر والهدف هو التخلص وإخراج الهواء الزائد المتواجد في الرئة.