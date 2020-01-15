شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل المشى فى الشتاء بجسمك؟ الحفاظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فصل الشتاء يزداد الشعور بالكسل، وعدم الرغبة في المشي أو الحركة، وكل ما يسعي لتحقيقه الشخص هو الجلوس في المنزل دون التعرض لأي حركة، ولكن يجب السعي والحركة وممارسة المشي خلال فصل الشتاء، لأن هذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحصول على العديد من الفوائد، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "healthy".

كشف التقرير بعض فوائد المشي خلال فصل الشتاء، ومنها، تنشيط الدورة الدموية بالجسم، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في زيادة نشاطه والحد من التعرض للأمراض، وأيضا هذا الأمر يساهم في تعزيز الصحة العقلية، وزيادة القدرة علي التركيز الجيد والقوي.

كما أوضح التقرير، أن المشي خلال فصل الشتاء يساهم بشكل كبير في حماية المخ من التعرض للإصابة ببعض الأمراض المختلفة الخاصة به، ومنها الزهايمر والخرف، وأيضا قلة التركيز والانتباه، ولذا عليك ممارسة هذه العادة يوميا.

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أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن المشي خلال فصل الشتاء تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالاكتئاب، لأن هذه العادة تساهم بشكل كبير في تهدئة الأعصاب، والشعور بالاسترخاء، والميل للشعور بالراحة النفسية.

كما أن ممارسة المشي يوميا خلال فصل الشتاء تعد من الأمور التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من أمراض القلب، لأنه يعمي علي امتداد الأوعية الدموية، وتنشيط الدورة الدموية، وتنظيم نسبة ضغط الدم الذي يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض القلب.

وأشار التقرير، أن المشي في النهار خلال فصل الشتاء يعد من الأمور الجيدة للحصول وامداد الجسم بأشعة الشمس التي تساهم بشكل كبير في امداد الجسم بفيتامين "د"، وأيضا هذا الأمر يحافظ بشكل كبير علي صحة العظام، والحد من التعرض لتكسير أو هشاشة العظام.