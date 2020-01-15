شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الزبيب علاج الانيميا والحماية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزبيب يعد من أشهي أنواع الفواكه المجففة، والتي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن أبرز وأهم الفوائد الغذائية لتناول الزبيب، فهو مصدر غني بالطاقة والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وهذه العناصر الغذائية تجعله من الأطعمة التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل الفوائد الصحية بتناول الزبيب للحصول على فوائد الكثيرة، وذلك وفقا لموقع " organicfacts".

فوائد الزبيب

هناك العديد من فوائد الزبيب، التي تحل علي الجسم من خلال تناولهم معهم، ومن ضمن هذه الفوائد التالي:

-من أبرز فوائد الزبيب هي أنه يساهم بشكل كبير في التخلص من الإمساك، وذلك يرجع إلي أنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، التي تساهم في تنشيط وتقوية الجهاز الهضمي بالجسم، وأيضا يساهم بتحريك الأمعاء، والحد من التعرض للإمساك.

-كما أوضحت العديد من الدراسات الطبية، أنه من فوائد الزبيب أنه يساهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بالسرطان لأنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تقلل من فرص تراكم وتنشيط الخلايا السرطانية بشكل كبير، ولذا إذا كان لديك تاريخ وراثي في العائلة عن الإصابة بالسرطان فعليك الإكثار من تناول الزبيب.

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-أوضحت بعض الدراسات الطبية، أنه من فوائد الزبيب هي أنه يساعد في علاج ضغط الدم المرتفع، وهذا الأمر السبب فيه أن الزبيب يحتوي علي نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف، فهذه الأشياء التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الضغط والحد من ارتفاعه.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلي أن الزبيب يعد من الفواكه المجففة التي تساهم بشكل كبير في علاج مرض السكر والحد من تعرضه للارتفاع والعمل علي تنظيم نسبته بالدم.

-نظرا لاحتواء الزبيب علي نسبة عالية من عنصر الحديد، وهذا يجعله من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في علاج فقر الدم والأنيميا، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الحديد، ويقوي كرات الدم الحمراء، يشفيك من الأنيميا.

-إذا كنت تعاني من ارتفاع حرارة الجسم، فتناول للزبيب يساهم بشكل كبير في التخلص من هذا الارتفاع الملحوظ، لأنه يحتوي علي مواد الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، التي تقلل التعرض لمثل هذا الأمر.