شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض سرطان المرارة أهمها فقدان الوزن دون مبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

1.اصفرار لون الجلد والعينين.

2. الشعور بألم مستمر فى المعدة، يصاحبه عسر هضم، قد يدل على الإصابة بسرطان المرارة، خاصة إذا كان الألم فى الجانب الأيمن العلوى من البطن.

3.الشعور بالغثيان والإصابة بالقىء مع بعض أعراض البرد والأنفلونزا من العلامات الشائعة للإصابة بسرطان المرارة.

4.الإصابة بحالة شديدة من التطبل والانتفاخ لفترات طويلة قد يدل على الإصابة بهذا الورم الخطير.

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5.الإصابة بالحصوات المرارية بشكل متكرر من العلامات التى تدل أن الشخص معرض للإصابة بسرطان المرارة، لذا يجب على هؤلاء الأشخاص الاتسام بالحذر ومراجعة الأعراض الخفية التى ذكرنها آنفا.

6.فقدان الوزن دون سبب واضح، ومن غير أن يتبع الشخص حمية غذائية مشددة أو يمارس الانشطة الرياضية.



تشخيص التهاب المرارةتشخيص التهاب المرارة قد يجعل طبيبك يطلب اختبارات الدم لمعرفة ما إذا كان لديك عدوى في المرارة، في كثير من الأحيان، قد يصبح عدد خلايا الدم البيضاء في دمنا مرتفعًا كعلامة على الإصابة، يمكن إجراء اختبار أو أكثر من اختبارات الأشعة التالية:

-الموجات فوق الصوتية في البطن: هذا هو الاختبار الأول الذي يتم في الغالب لتقييم التهاب المرارة، يتم استخدامه لتحديد علامات الالتهابات التي تصيب المرارة وهي جيدة جدًا في إظهار حصوات المرارة.

-التصوير المقطعي البطني: الأشعة السينية لإنتاج صور مفصلة للبطن والكبد والمرارة والقنوات الصفراوية والأمعاء للمساعدة في التعرف على التهاب المرارة أو تدفق الصفراء المسدودة.

-الرنين المغناطيسي هو نوع من فحوصات الرنين المغناطيسي الذي يقوم بعمل صور مفصلة للكبد والمرارة والقنوات الصفراوية والبنكرياس والقناة البنكرياسية.