شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بشأن شرب «الماء» أثناء تناول الطعام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعتقد البعض أن شرب الماء أثناء تناول الطعام، يخفّف من تركيز أحماض المعدة، وأن ذلك يؤثر على قدرة المعدة على تحطيم وهضم وامتصاص المغذيات، ما يؤدي إلى الانتفاخ، لكن الحقيقة أنه لا يوجد أساس علمي لهذه الفكرة على الإطلاق.

وتوجد أدلة على أن شرب بعض الماء أثناء مضغ وبلع الطعام يحسن الهضم ويخفّف الإمساك، لكن من الضروري توضيح كيف يتم الهضم السليم، حيث يبدأ الهضم الصحي للطعام داخل الفم، بالمضغ الجيد والذي يساعد على تحطيم مكونات الطعام بواسطة الإنزيمات الموجودة في اللعاب.

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وعندما ينتقل الطعام عبر المريء إلى المعدة تبدأ الأحماض في تسييل الطعام، ويكون السائل ثخيناً، ثم ينتقل إلى الأمعاء ليختلط بإنزيمات قادمة من البنكرياس، وأحماض من الكبد، وهنا يتم امتصاص 75 بالمائة من المغذيات.

وتستغرق عملية الهضم الكامل ما بين 24 و72 ساعة، وتؤثر نوعية الطعام على الوقت المطلوب. وتنتقل المغذيات عبر الدم بعد عبورها من جدار الأمعاء لتصل إلى أجزاء الجسم المختلفة، لكن هل يسبب شرب الماء عسر هضم؟

الإجابة لا؛ لأن رحلة الماء عبر المعدة تستغرق 20 دقيقة فقط، ويعني ذلك أن الماء لن يخفّف تركيز أحماض المعدة، كما أن المعدة تنتج الكمية اللازمة من الأحماض كلما تم تخفيفها، كما أن الماء لا يؤثر على عمل إنزيمات المعدة.

ولا يسبب شرب الماء أثناء تناول الطعام امتلاء المعدة أو أي انتفاخ، في الوقت الذي يساعد شرب بعض الماء أثناء تناول الطعام على تليين الطعام وتسهيل الإخراج، وهو ما يعني أن شرب الماء أثناء تناول الطعام له عدة فوائد.