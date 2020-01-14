تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مولتن كيك بالشوكولاتة

المقادير

- الزبدة : 100 غراماً (طرية)

- الشوكولاتة : 100 غراماً (داكنة ومفرومة)

- السكر البني : 180 غم

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : 50 غم

- كريمة الخفق : كوب (مخفوقة / للتزيين)

الطريقة:

سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

جهزي أطباق صغيرة للفرن وادهنيها بالقليل من الزبدة وضعيها في صينية الفرن.

سخني الزبدة والشوكولاتة المفرومة في حمام مائي على النار حتى تطرى ويصبح المزيج ناعماً وحركي حتى تتجانس ثم اتركيها لمدة 10 دقائق حتى تبرد.

اخفقي السكر والبيض والفانيلا بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعماً ومتجانساً ثم أضيفي الطحين واخلطي جيداً.

أضيفي الشوكولاتة الزبدة المذابة للخليط وحركي بواسطة ملعقة بخفة حتى تمتزج المكونات.

وزعي المزيج في الأطباق المدهونة بالزبدة.

ضعي القليل من الماء في الصينية وأدخلي الصينية بالأطباق للفرن لمدة 12 دقيقة.

ازيلي الصينية من الفرن وازيلي بواسطة سكين رفيعة الأطراف في كل طبق لتسهيل قلب الطبق.

اقلبي الأطباق في أطباق التقديم وزيني بالكريمة وقدميها ساخنة

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